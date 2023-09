Les géants de la montagne Théâtre des Salins Martigues, 19 octobre 2023, Martigues.

Les géants de la montagne Jeudi 19 octobre, 20h30 Théâtre des Salins Tarif plein: 18€ Tarif réduit: 8€

Entourée de comédiens français et ukrainiens, dont à nouveau les Dakh Daughters, la directrice du CDN de Normandie-Vire met la musique, le chant et le rituel au cœur d’une scénographie aux airs de labyrinthe en ruine.

«Fête pour l’esprit et pour les yeux», la pièce place au milieu d’une île une villa abandonnée dans laquelle vivent, retirés du monde, des musiciens, des rêveurs et un magicien. À travers les péripéties d’une troupe d’acteurs orphelins d’un théâtre, Pirandello examine sous toutes les coutures la place de celui-ci. Il nous invite à y voir un « mythe » : celui de l’art, de sa capacité à absorber, refléter, résister à l’empire des géants qui piétinent les poètes et triomphent de l’imagination humaine.

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:30:00+02:00

