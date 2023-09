Luc Langevin – Vérités – Théâtre des Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Luc Langevin – Vérités – 11 et 12 octobre Théâtre des Salins Tarif plein: 30€ Tarif réduit: 15€ Qu'est-ce que la vérité ? Où se situe la limite entre le possible et l'impossible ? Peut-on interagir avec l'invisible ? Peut-on voyager en un instant d'un lieu à un autre, que ce soit dans le théâtre même ou dans une autre ville ? Peut-on tout faire apparaitre sur scène, y compris l'impensable, le démesuré ? Vos certitudes seront assurément ébranlées ! Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

