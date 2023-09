Ukiyo-e Théâtre des Salins Martigues, 3 octobre 2023, Martigues.

Ukiyo-e 3 et 4 octobre Théâtre des Salins Tarif plein: 30€ tarif réduit: 15€

Ukiyo-e porte le nom des « images du monde flottant », mouvement artistique apparu au Japon à l’époque d’Edo, entre le XVIIème et le XIXème siècle. Véritable hommage à la culture et à l’art japonais, Ukiyo-e déploie une scénographie à couper le souffle pour une performance qui interroge le concept de résilience, au rythme de compositions originales alliant cordes, piano, percussions et musique électronique.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/ukiyo-e/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:30:00+02:00 – 2023-10-03T21:40:00+02:00

2023-10-04T19:30:00+02:00 – 2023-10-04T20:40:00+02:00

Danse ballet

Gregory Batardon