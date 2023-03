Théâtre des Salinières-Tant qu’il y a de l’amour., 18 mars 2023, Targon .

Théâtre des Salinières-Tant qu’il y a de l’amour.

Espace René LAZARE Targon 33760

2023-03-18 – 2023-03-18

Targon

33760

EUR 18 20 Assistez à cette pièce de théâtre à l’Espace René Lazare de Targon .

Marie qui vit avec Jean est amoureuse d’un autre homme de son âge. Elle demande à Jean de la laisser partir, mais celui-ci refuse car il aime trop sa vie entre sa maîtresse l’après-midi et sa femme le soir. Elle fait alors appelle à son amant qui est pharmacien, afin l’aider à se débarrasser de Jean sans quoi elle menace de le quitter. Celui-ci s’exécute et prépare un poison que Jean boit mais il ne meurt pas. il faut donc recommencer, mais après plusieurs tentatives il ne meurt toujours pas.

Combien de temps vont-ils devoir s’acharner sur lui ?

Une belle leçon de vie et d’espoir car « tant qu’il y a de l’amour » ce n’est pas mort.

+33 5 56 23 90 13 Mairie de Targon

théatre des salinières

Targon

