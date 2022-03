Théâtre des Salinières : La Nouvelle Lège-Cap-Ferret, 30 avril 2022, Lège-Cap-Ferret.

Théâtre des Salinières : La Nouvelle Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret

On est parfois surpris par le jugement de ses propres enfants.

Simon est père de deux grands fils. Veuf depuis peu, il compte refaire sa vie avec Mado qui a vingt ans de moins que lui. Avançant en âge, Simon envisage son avenir comme une seconde vie. Cependant il n’est pas certain que ses fils acceptent sa nouvelle situation.

Il les invite à déjeuner afin de leur présenter Mado, mais la confrontation s’annonce difficile. On est toujours plus sévèrement jugé par ses propres enfants.

Salinières

Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-03-15 par OT Lège-Cap Ferret