2 EUROS 20 THEATRE DES SALINIERES Bordeaux, samedi 8 juin 2024.

Nominée « Meilleure comédie » aux Molières 20202 EUROS 20Comédie de Marc FayetAvec : Jean Mourière, Laura Luna, Marine Segalen, Jean-Marc Cochery, David Mira-Jover et Nora FredMise en scène : Jean MourièreDurée : 1h30RESUME :Jérôme passe ses vacances, comme chaque été, avec ses plus vieux amis.Jérôme : « Ce que j’aime surtout chaque fois c’est faire des petites blagues, comme ça, pour mettre un peu d’ambiance et tout le monde adore ça. Cette année j’ai décidé de faire la blague à 2 euros 20. Vous ne connaissez pas la blague à 2 euros 20 ? C’est très marrant et ça marche à tous les coups. Le principe est très simple : je pose les pièces sur une petite table, et le truc c’est de voir combien de temps elles vont rester là, parce qu’à un moment donné vous allez voir qu’elles vont forcément disparaître. Si, si je vous le garantis ! C’est comme ça, ça ne s’explique pas, c’est un phénomène naturel et humain qui se produit inévitablement. Et le jeu c’est de savoir qui va prendre les pièces ! C’est amusant… Surtout le moment où on découvre le fautif… ou la fautive… »PLUS D’INFOS :L’auteur, Marc Fayet, plusieurs fois nominé aux Molières, a reçu en 2015 celui du spectacle comique en tant qu’auteur. Sa pièce « Un petit jeu sans conséquence » reste dans toutes les mémoires…LA PRESSE lors de la création en 2020 au Théâtre Rive gauche :« Divertissant et jubilatoire. » Froggy’s Delight« Une nouvelle création très réussie sous la dictée d’une plume inventive et talentueuse. » Reg’arts« Cette nouvelle comédie de Marc Fayet fourmille d’idées. » Spectacles Sélection« C’est efficace et c’est entraînant. » L’Express« Un régal de rire, mais pas que…. » Artistik Rezo

Tarif : 17.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 20:30

THEATRE DES SALINIERES 4 RUE BUHAN 33000 Bordeaux 33