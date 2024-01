EXTRAVAGANZA THEATRE DES SALINIERES Bordeaux, dimanche 7 avril 2024.

EXTRAVAGANZAFantasmé par Betty CrispyManigancé avec l’ABC Académie Burlescô CabaretSoirée burlesque exceptionnelle !1ère partie : SCÈNE OUVERTE BURLESQUE DE L’ABC2ème partie : INTERNATIONAL BURLESQUE SHOWUne fois par an, l’académie accueille des artistes pros, véritables stars de la scène burlesque internationale et coups de cœur artistiques de Betty Crispy. EXTRAVAGANZA emmène le public dans un voyage visuel époustouflant avec des performances à couper le souffle. Strass, plumes, personnalités scéniques uniques sont de vraies inspirations à la créativité, à la diversité et à la beauté.Quand le théâtre rencontre le cabaret, toutes les extravagances sont autorisées, toujours sans vulgarité, mais avec beaucoup de paillettes, de sexy, de fantaisie, de bonne humeur et de froufrous !Le dimanche 07/04/24 Durée : 2h

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 20:30

THEATRE DES SALINIERES 4 RUE BUHAN 33000 Bordeaux 33