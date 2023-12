RUPTURE A DOMICILE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux, 8 mars 2024, Bordeaux.

Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un pour le faire à votre place ?RUPTURE A DOMICILEComédie de Tristan PetitgirardAvec : Pauline Blais, Romain Losi et David Mira-JoverMise en scène : Romain LosiDurée : 1h30RESUME :Un soir, Eric, fondateur de Rupture à domicile.com , est missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. C’est là qu’Eric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a 7 ans sans la moindre explication.Evidemment, Eric ne lui dit pas qu’il a été engagé pour la quitter. Il pense avoir un coup d’avance car, en retrouvant son ex, il sait avant elle qu’elle va se retrouver célibataire…Mais Eric est loin de se douter qu’Hyppolite a changé d’avis et surtout qu’il va les rejoindre…PLUS D’INFOS :Nommé « Meilleur auteur » aux Molières en 2015, Tristan Petitgirard a également reçu le « Prix Nouvel Auteur » en 2013 par la Fondation J.M. Bajen pour le théâtre.LA PRESSE lors de la création à la Comédie Bastille en 2015« Jamais une rupture n’a été aussi drôle. » Krinien.com« Tous les ingrédients d’un divertissement réussi ! » Télérama« Cynique, cruel, moderne et plein d’humour. » Télé Matin« Une comédie aux rebondissements en série. » Direct Matin« Une rythmique et une folie à la Feydeau ! » Pariscope« Du boulevard moderne, malin, trépidant, efficace. » Lire« Une très agréable soirée à partager entre amis ! » Le Figaro

Tarif : 17.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DES SALINIERES 4 RUE BUHAN 33000 Bordeaux