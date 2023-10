Théâtre « Père ou fils » Théâtre des Salinières Bordeaux, 2 février 2024, Bordeaux.

Théâtre « Père ou fils » 2 – 24 février 2024 Théâtre des Salinières Tarifs : de 15 € à 25 €.

Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils, n’entretiennent pas d’excellentes relations. Le temps d’un week-end complètement fou, le père et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.

Comment le fils, dans le corps de son père, va-t-il gérer sa campagne des législatives ? Comment le père, dans le corps de son fils, va-t-il passer le week-end avec sa fiancée ?

Et si cette situation catastrophique et surréaliste devenait finalement une chance pour réapprendre à se connaître ? Et à s’aimer…

Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais très loin.

Théâtre des Salinières 4 rue buhan 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-des-salinieres.tickandlive.com/evenement/pere-ou-fils »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

théâtre comédie