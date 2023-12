LE PRENOM THEATRE DES SALINIERES Bordeaux, 29 décembre 2023, Bordeaux.

En exclusivité à Bordeaux, une comédie culte.LE PRÉNOMComédie de Matthieu Delaporte et Alexandre De La PatellièreAvec : Romain Losi, Audrey Arestat, Franck Bevilacqua, Jean Mourière et Nora Fred ou Sophie DaninoMise en scène : Jean MourièreDurée : 1h30RESUME :Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… On ne devrait jamais révéler à ses proches le prénom de son enfant à naître, avant qu’il ne soit là. Non par superstition mais parce qu’il s’ensuit toujours et invariablement une discussion acharnée qui tourne à la fâcherie, voire au chaos, car rancœurs, petites humiliations mal digérées et grosses révélations remontent à la surface.PLUS D’INFOS : Cette comédie culte a d’abord été un triomphe au Théâtre Edouard VII en 2010. La pièce a reçu cinq nominations aux Molières en 2011.Porté à l’écran en 2012, le film a été un énorme succès et a été nommé à cinq reprises aux Césars.LES SPECTATEURS lors de la création au Théâtre des Salinières :« Acteurs excellents, tout était réuni pour passer une soirée parfaite ! »« Un pur bonheur. Quel rythme et quelle distribution ! »« J’étais très émue à la fin lorsque les comédiens sont venus saluer. A voir sans hésiter. »« Extraordinaire, géniale, une des plus belles soirées en 16 ans d’abonnement. »« Cela faisait longtemps que je n’avais pas autant apprécié une pièce de théâtre. »« Superbe, bravo. Vous avez joué comme des dieux. »« Un jeu de scène exceptionnel. »« Après le succès de cette pièce, c’était un sacré défi, mais vous l’avez remporté haut la main. Bravo ! »

Tarif : 17.00 – 27.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:30

THEATRE DES SALINIERES 4 RUE BUHAN 33000 Bordeaux