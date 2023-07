Théâtre « J’ai envie de toi » Théâtre des Salinières Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Théâtre « J’ai envie de toi » Théâtre des Salinières Bordeaux, 6 octobre 2023, Bordeaux. Théâtre « J’ai envie de toi » 6 – 29 octobre Théâtre des Salinières Tarifs : de 15 € à 25 €. Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto…

Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s’invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements… Théâtre des Salinières 4 rue buhan 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-des-salinieres.tickandlive.com/evenement/jai-envie-de-toi »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

