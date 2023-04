Le Syndrome de l’Écossais Théâtre des Salinières, 2 juin 2023, Bordeaux.

Le Syndrome de l’Écossais 2 – 24 juin Théâtre des Salinières Tarifs : à partir de 14 €.

Bruno et Florence reçoivent Sophie et Alex pour fêter un anniversaire, mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses.

Et lorsqu’en plus Bruno sert à Alex un vieux whisky écossais, alors qu’il est sous médicament, la soirée tourne à la catastrophe. Une réjouissante cascade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus…

Théâtre des Salinières 4 rue buhan 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T20:30:00+02:00 – 2023-06-02T22:00:00+02:00

2023-06-24T20:30:00+02:00 – 2023-06-24T22:00:00+02:00

théâtre comédie

