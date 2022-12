La dégustation Théâtre des Salinières Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La dégustation 5 – 28 mai 2023 Théâtre des Salinières

Tarif : à partir de 14 €.

Molière de la meilleure comédie en 2019. Célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient une petite cave à vins. Hortense, toute proche de finir vieille fille, débarque dans sa boutique pour s'inscrire à un atelier dégustation.

Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appelle Steve, un jeune en liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers si différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. Comédie d ’Ivan CALBERAC

’Ivan CALBERAC Mise en scène : Jean MOURIERE

: Jean MOURIERE Avec : Renaud CALVET, Marine SEGALEN, Alexis PLAIRE, Jean MOURIERE et Jean-Baptiste BOUYE

