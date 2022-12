Tant qu’il y a de l’amour Théâtre des Salinières Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Tarif : à partir de 14 €.

Supprimer son mari n'est pas toujours chose facile ! Jean vit avec Marie qu'il aime depuis toujours, mais il est également amoureux d'une autre femme. Marie, aussi amoureuse d'un autre homme, demande à Jean de la laisser partir, mais celui-ci refuse. Marie demande alors à son amant, pharmacien, de lui fabriquer un poison. Jean boit le poison… mais ne meurt pas. Il faut recommencer l'assassinat. Jean ne meurt toujours pas. Mais jusqu'à quand va-t-on s'acharner pour le tuer ? Comédie de Bob MARTET

Bob MARTET Mise en scène : Frédéric BOUCHET

Avec : Frédéric BOUCHET, Laura LUNA, Didier POULAIN et Julie UTEAU

