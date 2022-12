Deux messages et une vérité Théâtre des Salinières Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Deux messages et une vérité Théâtre des Salinières, 29 mars 2023, Bordeaux. Deux messages et une vérité 29 mars – 5 avril 2023 Théâtre des Salinières

Tarif : à partir de 14€.

Ça arrive à tout le monde de prononcer une phrase qu’on regrette tout de suite après l’avoir dite. handicap moteur mi Théâtre des Salinières 4 rue buhan 33000 bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ça arrive à tout le monde de prononcer une phrase qu’on regrette tout de suite après l’avoir dite. Pour leur anniversaire de mariage, Philippe propose un jeu à Catherine : chacun doit donner trois anecdotes le concernant, contenant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve vite la vérité de Philippe, lui, aura du mal à découvrir la sienne. Comédie de Nicolas POIRET et Sébastien BLANC

Nicolas POIRET et Sébastien BLANC Mise en scène : David MIRA-JOVER

: David MIRA-JOVER Avec : David MIRA-JOVER, Marine SEGALEN, Patrick HAUTHIER, Benjamin BARDEL, Nora FRED et Romain LOSI ​

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T20:30:00+02:00

2023-04-05T22:00:00+02:00 Théâtre des Salinières

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Théâtre des Salinières Adresse 4 rue buhan 33000 bordeaux Triangle d'Or Ville Bordeaux lieuville Théâtre des Salinières Bordeaux Departement Gironde

Théâtre des Salinières Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Deux messages et une vérité Théâtre des Salinières 2023-03-29 was last modified: by Deux messages et une vérité Théâtre des Salinières Théâtre des Salinières 29 mars 2023 bordeaux Théâtre des Salinières Bordeaux

Bordeaux Gironde