Trif : à partir de 14 €.

Remue-ménage au presbytère. handicap moteur mi Théâtre des Salinières 4 rue buhan 33000 bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Remue-ménage au presbytère. A Saint-Crépin, on annonce la fermeture du café-tabac-épicerie. Il faut réagir, et vite. Avec l’arrivée de Rosa, une ex-taularde belle et débrouillarde, la maladresse musicale de Victor, le benêt du village, les talents culinaires de Janine, la bonne du curé, et surtout le dynamisme de l’abbé Caporal, les résultats dépasseront toutes les espérances. Comédie de Jean-Christophe BARC

Mise en scène : David MIRA-JOVER

Avec : Hubert MYON, Jean-Marc COCHERY, David MIRA-JOVER, Nora

