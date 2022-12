André le magnifique Théâtre des Salinières Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

André le magnifique 3 – 25 février 2023 Théâtre des Salinières

Tarif : à partir de 14 €.

Tarif : à partir de 14 €.

La comédie hilarante aux multiples Molières.

Théâtre des Salinières 4 rue buhan 33000 bordeaux

Le théâtre municipal de Vigoulet risque d'être détruit. L'ancien maire, Alexis Ader, écrit un spectacle sur les origines du village pour sauver le lieu. Il rassemble autour de lui, sa femme Janine, André et Norbert, deux agents municipaux, et décide de faire appel à un comédien parisien de renommée incertaine… Comédie d 'Isabelle CANDELIER, Loïc HOUDRE, Patrick LIGARDES, Denis PODALYDES et Michel VUILLERMOZ

’Isabelle CANDELIER, Loïc HOUDRE, Patrick LIGARDES, Denis PODALYDES et Michel VUILLERMOZ Mise en scène : Jean MOURIERE

: Jean MOURIERE Avec : Jean MOURIERE, Sophie DANINO, Alexis PLAIRE, Renaud CALVET et Franck BEVILACQUA

2023-02-03T20:30:00+01:00

2023-02-25T22:00:00+01:00 Théâtre des Salinières

