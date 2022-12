Addition Théâtre des Salinières Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Addition 6 – 28 janvier 2023 Théâtre des Salinières

Tarif : à partir de 14 €.

Payer une addition conduit quelquefois à régler aussi quelques divisions. handicap moteur mi Théâtre des Salinières 4 rue buhan 33000 bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Payer une addition conduit quelquefois à régler aussi quelques divisions. Hier soir, Axel a invité ses deux meilleurs amis Jules et Antoine à dîner au restaurant. Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier, Jules sort de ses gonds, et le trio d’amis va imploser. Une comédie qui raconte un week-end où les trois amis vont tout compter : leurs défauts, leurs jalousies, leurs maîtresses et même leurs points au ping-pong… Comédie de Clément MICHEL

Clément MICHEL Mise en scène : Romain LOSI

: Romain LOSI Avec : Romain LOSI, Jean Baptiste BOUYE et Yannick BAUTISTA

