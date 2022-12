Conseil de famille Théâtre des Salinières Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Conseil de famille Théâtre des Salinières, 16 décembre 2022, Bordeaux. Conseil de famille 16 – 28 décembre Théâtre des Salinières

Tarif : à partir de 14 €.

Qui n'a pas eu envie de dégommer ses parents à un moment ou à un autre ? Ce soir, Flo a réuni son frère et sa sœur avant l'heure du dîner prévu avec leur mère. Il souhaite les décider à supprimer cette « maman » devenue insupportable. Le dîner va s'avérer explosif car cette mère odieuse a décidé de vider son sac sans pudeur. Dorénavant, elle veut s'éclater ! Et tant pis si ça ne plaît pas à ses enfants. Mais comment va finalement tourner ce règlement de comptes ? Comédie d 'Amanda STHERS et Morgan SPILLEMAECKER

Mise en scène : Christelle JEAN

Avec : Cathy PEREZ, Benjamin BARDEL, Nora FRED et Jan CAPLIN

