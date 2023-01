Théâtre des Salinières – ADDITION Léognan, 24 mars 2023, Léognan .

Théâtre des Salinières – ADDITION

Espace culturel Georges Brassens Rue du 19 mars 1962 Léognan Gironde Rue du 19 mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

2023-03-24 20:30:00 – 2023-02-24

Rue du 19 mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

Léognan

Gironde

Payer une addition conduit quelquefois à régler aussi quelques divisions…

ADDITION

Comédie de Clément MICHEL

Avec : Romain LOSI, Jean Baptiste BOUYE et Yannick BAUTISTA

Mise en scène : Frédéric BOUCHET

Durée : 1h30

Hier soir, Axel a invité ses deux meilleurs amis Jules et Antoine à dîner au restaurant.

Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier, Jules sort de ses gonds, et tout d’un coup, le trio d’amis de longue date va imploser.

Une comédie qui raconte un week-end pendant lequel trois amis, en pleine crise de la quarantaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs coups bas, leurs maîtresses et même leurs points au ping-pong…

Payer une addition conduit quelquefois à régler aussi quelques divisions…

ADDITION

Comédie de Clément MICHEL

Avec : Romain LOSI, Jean Baptiste BOUYE et Yannick BAUTISTA

Mise en scène : Frédéric BOUCHET

Durée : 1h30

Hier soir, Axel a invité ses deux meilleurs amis Jules et Antoine à dîner au restaurant.

Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier, Jules sort de ses gonds, et tout d’un coup, le trio d’amis de longue date va imploser.

Une comédie qui raconte un week-end pendant lequel trois amis, en pleine crise de la quarantaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs coups bas, leurs maîtresses et même leurs points au ping-pong…

+33 5 57 96 01 30 service culturel de la commune de Léognan

David IACONO

Rue du 19 mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan

dernière mise à jour : 2022-09-21 par