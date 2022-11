Certains regardent les étoiles Théâtre des Sablons, Neuilly sur Seine Neuilly-sur-Seine Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Certains regardent les étoiles
Théâtre des Sablons, Neuilly sur Seine
9 – 11 mars 2023

Collectif Quatre Ailes – Michaël Dusautoy

Certains regardent les étoiles est un spectacle entre théâtre et cinéma, entre science et art, porté par un comédien seul en scène. Par le croisement de deux récits initiatiques, l'un en mot, l'autre en image, il tente de répondre à comment vivre, grandir et devenir adulte après un traumatisme affectif et quand on a un handicap.

