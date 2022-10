Le Concert Spirituel | Le Mariage forcé de Molière et Lully Théâtre des Sablons, 11 octobre 2022, Neuilly-sur-Seine.

Le Concert Spirituel | Le Mariage forcé de Molière et Lully Mardi 11 octobre, 20h30 Théâtre des Sablons

Sur réservation, de 36€ à 41€

Comédie-ballet en 3 actes – Direction artistique : Hervé Niquet – Mise en scène : Vincent Tavernier – Durée : 1h30 sans entracte – Tout public handicap moteur mi

Théâtre des Sablons 70 avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« author »: « Les Malins Plaisirs », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Mariage forcu00e9, comu00e9die-ballet en trois actes de Moliu00e8re et Lully avec Le Concert Spirituel & la Compagnie de Danse l’Eventail. Repru00e9sentu00e9e pour la premiu00e8re fois au Louvre le 29 janvier 1664, puis sur le thu00e9u00e2tre du Palais-Royal le 15 novembre 1664.nnDirection artistique et mise en scu00e8ne : Vincent Tavernier nDirection artistique : Hervu00e9 NiquetnChoru00e9graphie : Marie-Geneviu00e8ve Massu00e9 nDu00e9cors : Claire NiquetnCostumes : Erick Plaza-CochetnLumiu00e8re : Carlos PereznAssistante u00e0 la mise en scu00e8ne : Marie-Louise DuthoitnAssistant u00e0 la choru00e9graphie : Olivier CollinnRestitution du Concert Espagnol : Franu00e7ois Saint-Yvesnn????? ?? ?? ??????? :nu2022 le 17 fu00e9vrier : cru00e9ation au Thu00e9u00e2tre Alexandre Dumasnu2022 le 22 fu00e9vrier : u00e0 l’Espace Renu00e9 Cassin de Fontenay-le-Comtenu2022 le 1er mars u00e0 La Citu00e9 des Congru00e8s de Nantesnu2022 le 13 mars au Mu00fcpa Budapestnu2022 les 26 et 27 mars u00e0 l’Opu00e9ra de Reimsnu2022 le 1er avril u00e0 l’Espace Boris Vian des Ulisnu2022 le 12 avril au Thu00e9u00e2tre Olympia Arcachonnu2022 du 23 au 25 avril au Printemps baroque du Touquet-Paris-Plagenu2022 le 13 mai au Thu00e9u00e2tre Jean Vilar de Suresnesnu2022 le 3 juin au Festival Jean de La Fontaine de Chu00e2teau-Thierrynu2022 le 24 aou00fbt au Festival de Sablu00e9nu2022 le 27 novembre au Thu00e9u00e2tre de Thionvillenn???????????? : Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel, La Cie de Danse L’Eventail, Angers-Nantes Opu00e9ra, Le Grand T, L’Atelier Lyrique de Tourcoing, L’Opu00e9ra de Massy, L’Opu00e9ra de Reims, L’Opu00e9ra Grand Avignon, Le Centre de Musique Baroque de Versailles, Le Thu00e9u00e2tre Montansier de Versailles,nLa Barcarolle – Thu00e9u00e2tre du Pays de Saint-Omer, Le Thu00e9u00e2tre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye, La ville du Touquet-Paris-Plage. », « type »: « video », « title »: « TEASER | Le Mariage forcu00e9, comu00e9die-ballet de Moliu00e8re et Lully », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/5iGtv50_jmc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=5iGtv50_jmc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZALhKvKbnIyu_WXYs-WUNQ », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

ici Argument

Sganarelle, sentant l’âge venir, s’apprête à en finir avec le célibat, espérant trouver dans la ravissante Dorimène une épouse à son gré – c’est-à-dire à son exclusive disposition – pour remplir sans discuter toutes les charges du ménage, y compris bien entendu la génération ! Or la future ne l’entend guère de cette oreille. Après qu’elle ait expliqué au barbon comment elle envisage de son côté sa future existence (…très libre…), Sganarelle, inquiet, et même alarmé par un songe peu propice, cherche conseil autour de lui : ami proche mais sceptique, philosophes grandiloquents, diseuses de bonne aventure et même un magicien et ses diablotins. Lorsqu’il se décidera finalement à renoncer à cette dangereuse union, le père et le frère de la belle, trop contents de se débarrasser d’une fille ingouvernable, forceront à coups de bâton le fiancé à tenir ses promesses ! Vincent Tavernier, mise en scène et direction artistique

Les Malins Plaisirs Hervé Niquet, direction artistique

Le Concert Spirituel Marie-Geneviève Massé, chorégraphie

Cie de danse L’Eventail Claire Niquet, décor

Erick Plaza-Cochet, costumes

Carlos Perez, lumières Lucie Edel

Yannis François / Nicolas Brooymans (en alternance) Comédiens des Malins Plaisirs

Pierre-Guy Cluzeau, Marie Loisel, Laurent Prévôt, Quentin-maya Boyé, Maxime Costa Danseurs de la Cie de danse l’Eventail

Anne-Sophie Ott, Clémence Lemarchand, Artur Zakirov, Romain Di Fazio, Maya Kawatake Pinon Orchestre du Concert Spirituel

direction, Olivier Briand/Stephan Dudermel (du 1er violon) et Clément Geoffroy/Philippe Grisvard (du clavecin) Durée : 1h30 sans entracte

A partir de 8 ans Coproduction : Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel, L’Eventail, Angers-Nantes Opéra, Le Grand T de Nantes, l’Atelier Lyrique de Tourcoing, les Opéras de Massy, Reims et Grand Avignon, le Centre de musique baroque de Versailles, le Théâtre Montansier de Versailles, La Barcarolle – Théâtre du Pays de Saint-Omer, le Théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye, et la ville du Touquet-Paris-Plage. Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de la Région Île-de-France pour ce projet dans le cadre de l’aide à la diffusion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T20:30:00+02:00

2022-10-11T22:00:00+02:00 © Hélène Aubert

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Neuilly-sur-Seine Autres Lieu Théâtre des Sablons Adresse 70 avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine Ville Neuilly-sur-Seine Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Théâtre des Sablons Neuilly-sur-Seine Departement Hauts-de-Seine

Théâtre des Sablons Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuilly-sur-seine/

Le Concert Spirituel | Le Mariage forcé de Molière et Lully Théâtre des Sablons 2022-10-11 was last modified: by Le Concert Spirituel | Le Mariage forcé de Molière et Lully Théâtre des Sablons Théâtre des Sablons 11 octobre 2022 Neuilly-sur-Seine Théâtre des Sablons Neuilly-sur-Seine

Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine