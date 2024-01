SELKIE théâtre des roches Montreuil, 13 mars 2024, Montreuil.

SELKIE 13 – 16 mars 2024 théâtre des roches Tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Jeune public : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T15:00:00+01:00 – 2024-03-13T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Sur scène, un vaisseau erre sur les mers et conduit son capitaine et ses deux moussaillons vers une quête sans fin. La quête d’un père qui mène son équipage à la dérive, à la rencontre de la dernière Selkie. À travers un récit fait de jeux de lumières et de marionnettes, la compagnie Art & Acte revisite la légende et donne à entendre la voix de la délivrance et de l’espoir, au-delà des frontières entre la mémoire et l’oubli, les morts et les vivants, la marionnette et l’acteur.

théâtre des roches 19 rue Antoinette 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 71 86 28 80 »}]

marionnettes légende