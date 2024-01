BASSIN MINIER théâtre des roches Montreuil, 27 janvier 2024, Montreuil.

BASSIN MINIER Samedi 27 janvier 2024, 15h30 théâtre des roches Entrée libre sur réservation

Approchez et venez voir de plus près les artistes au travail. Les compagnies vous présentent leur futur projet en pleine création : théâtre, clown, mime et même de la magie ! A cette occasion, retrouvez ces compagnies : Cie Le cri dans la salade, Collectif La Porcherie, Cie La Siniestra théâtre, Cie Espuma, Cie Captain Ephémère, Cie La Soif.

théâtre des roches 19 rue Antoinette 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}]

