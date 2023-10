Femmes pirates théâtre des roches Montreuil, 13 décembre 2023, Montreuil.

Femmes Pirates : L’incroyable histoire d’Ann Bonny et Mary Read – Un spectacle sur l’égalité filles-garçons et l’égalité des chances.

Qu’est-ce qu’être fille ou garçon, aux yeux de tous ? Qu’est-ce qu’une norme et sur qui pèse-t- elle ? Quelles sont les règles du jeu ? Et surtout, que nous est-il permis de rêver ?

Sans doute sommes-nous à la recherche de quelque trésor, mais… lequel ? Quoi de mieux que la piraterie pour enfreindre et créer, proposer sur le monde un regard inattendu…

Femmes Pirates, librement adapté de l’œuvre de Daniel Defoe, voilà l’occasion de poser ces questions, à partager avec petits et grands.

Quelques bouts de bois, une toile tendue, qui seront bientôt tribunal et taverne, navire, île déserte et palais royal, prison, et puis radeau… Une multitude de personnages pour l’imagination, des chants pour la navigation, quelques combats pour mériter son trésor…

Pirates, oui, mais Femmes pirates, parce que l’aventure et la soif de liberté n’est pas une question de genre.

théâtre des roches 19 rue Antoinette 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France

