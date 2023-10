Le cabaret des clowns théâtre des roches Montreuil, 8 décembre 2023, Montreuil.

Le cabaret des clowns Vendredi 8 décembre, 19h00 théâtre des roches TARIF : 8€ / TARIF REDUIT : 6€

Issus des laboratoires montreuillois et parisiens les plus secrets , ces nouveaux numéros de clowns entrent en phase expérimentale. Et c’est le public des Roches qui va servir de terrain d’expérimentation. Effets secondaires attentus : ça pique , ça gratte, ça dérange, ça caresse, ça chatouille !

théâtre des roches 19 rue Antoinette 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 71 86 28 80 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

spectacle clown