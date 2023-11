Le cabaret des clowns théâtre des roches Montreuil, 8 décembre 2023, Montreuil.

Le cabaret des clowns Vendredi 8 décembre, 19h00 théâtre des roches 6€ Tarif unique

Retrouvez au programme les artistes et leurs numéros : Une Séance de patatothérapie , des confidences par téléphone, domption de karaoke sauvage, un cirque de pingouins, grands concerts clownesques de chanson et de musique, une conférence endiablée, tout est au rendez vous pour une soirée de joie et de découverte de ce bel art à fleur de peau. Un rendez vous emplit de joie , d’humour et de poésie !

théâtre des roches 19 rue Antoinette 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesroches@montreuil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 71 86 28 80 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

cabaret clown