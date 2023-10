Apéroches théâtre des roches Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Apéroches théâtre des roches Montreuil, 25 novembre 2023, Montreuil. Apéroches Samedi 25 novembre, 15h00, 15h30, 17h00 théâtre des roches Entrée libre sur réservation D’orages révoltés en contes solaires, la poésie se fête en un grand déploiement de roches à colorier de nos images. Sous l’escorte de Styephane Bataillon, Katherina Apostolopoulou, Kiyémis, quelques bourrasques échappées du Bordel de la Poésie, et ô combien de paroles vibrantes, YAKSHI compagnie vous invite à une navigation joueuses dans les vastes archipels des écritures vivantes. théâtre des roches 19 rue Antoinette 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Branly – Boissière Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesrcoches@montreuil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0171862880 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

