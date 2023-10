MATIERE SOMBRE théâtre des roches Montreuil, 16 novembre 2023, Montreuil.

MATIERE SOMBRE 16 – 18 novembre théâtre des roches

Dans matière sombre , musiciens et marionnettistes construisent au rythme de leurs improvisations , un monde, qui uni science et sorcellerie, délimité par un haut ruban blancqui enceint leur merveilleux antre d’alchimistes. Matière sombre offre au specateur un monde qui lui permette d’accéder tout à la fois aux plus mystérieuses des théories physiques, à la lanterne magique d’avant le cinéma.

Les projets de la compagnie sont bâtis à partir de textes écrits par un auteur , d’une proposition musicale orginale, d’unje envoie de marionnettes, de machines visuelles ou sonores, de mouvements. Ils intègrent des ordinateurs , des microcontrôleurs et d’autres assistants de numériques ou pas .

Ils expérimentent le rapport entre ces médias et construisent des propositions poétiques transdisciplinaires. chacun interroge à sa manière le rapport à la forme spectaculaire.

théâtre des roches 19 rue Antoinette 93100 MONTREUIL

