Un certain point de vue Samedi 3 décembre, 15h00 Théâtre des Roches

Entrée libre – réservation conseillée

Dis-leur deux mots – Clémence Seignolles handicap moteur mi Théâtre des Roches 19 rue antoinette 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France « L’Apéroches sauve le monde! » : nous sommes programmées au Théâtre des Roches ce Samedi 3 Décembre à 15 heures dans le cadre de cet événement avec une version très légèrement raccourcie de « Un Certain Point de Vue ».

Cette pièce est une exploration du monde des ultra-riches construite sous une forme de cabaret. L’interpète solo se transforme à vue, d’un personnage à l’autre, féminin et masculin, nous faisant ainsi découvrir six figures ultra riches ou travaillant pour des ultra riches. Chacune de ces figures a été inventées à partir de personnes réelles : le texte – écrit au fur et à mesure des résidences- est à 90% extrait d’interviews existantes.

(Genre: Seule en scène théâtre avec musique live – 1h05) Vous pourrez voir plusieurs pièces jouées dans différents endroits de ce théâtre, qui est un lieu mythique du haut Montreuil, dans lequel nous sommes accueillies en tant que compagnie montreuilloise depuis 2018. Production: Compagnie Dis-leur deux mots

Écriture: Clémence Seignolles avec la collaboration d’Heidi-Eva Clavier

Mise en scène: Heidi-Eva clavier

Interprétation: Clémence Seignolles

avec le soutien du CENTQUATRE -PARIS, des Bibliothèques de Montreuil, du théâtre La Girandole, des Roches, de Mains d’oeuvres

