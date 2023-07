CINÉMA – Alexandre Tharaud – Orchestre de l’Opéra National de Bordeaux Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 29 juin 2024, Gradignan.

CINÉMA – Alexandre Tharaud – Orchestre de l’Opéra National de Bordeaux Samedi 29 juin 2024, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

> À GRADIGNAN // SALLE DU SOLARIUM

« Ce programme de musique de films est une façon de remercier des musiciens qui ont été piétinés par la musique classique tout au long de leur carrière », affirme Alexandre Tharaud. Si la musique de film fait peu à peu son entrée dans les programmations des grandes salles de concerts et des orchestres symphoniques prestigieux, le musicien multi-récompensé entend redonner toutes ses lettres de noblesse au genre.

Puisant dans ses souvenirs d’enfance, il revisite les mélodies célèbres des compositeurs du 7ème art : Ennio Morricone (Cinéma Paradiso, La Banquière), Vladimir Cosma (L’As des as, Le Grand Blond avec une chaussure noire), John Williams (La Liste de Schindler), Michel Legrand (Les Demoiselles de Rochefort, L’Été 42), Claude Bolling (Borsalino), et bien d’autres.

« J’ai voulu que ce soit accessible, que ça parle à tous. C’est un concert réconfortant, qui fait chaud au cœur, et qui en quelques notes d’un thème connu emporte dans un tourbillon de souvenirs et d’émotions », annonce le pianiste.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-29T20:15:00+02:00 – 2024-06-29T21:30:00+02:00

2024-06-29T20:15:00+02:00 – 2024-06-29T21:30:00+02:00