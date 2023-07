LA CRÉATION AU FÉMININ Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 8 mars 2024, Gradignan.

LA CRÉATION AU FÉMININ Vendredi 8 mars 2024, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Entrée libre (sur réservation)

À l’occasion de la journée de la femme, le T4S accueille les élèves du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud pour une soirée au cours de laquelle les compositrices sont à l’honneur.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:15:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

2024-03-08T20:15:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00