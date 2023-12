Concert – Hommage à Thierry Alla Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 10 février 2024, Gradignan.

Concert – Hommage à Thierry Alla Samedi 10 février 2024, 18h30 Théâtre des Quatre Saisons Entrée libre, réservez sur le site du T4S

Ce concert est un hommage à Thierry Alla, compositeur aquitain qui accompagna Proxima Centauri depuis ses débuts. La musique de Thierry Alla, très empreinte de l’école française, se nourrit de multiples expériences sonores issues de la musique concrète mais aussi de sa grande connaissance des musiques populaires et du jazz qu’il aimait pratiquer. Son attachement à la beauté du timbre et à la justesse harmonique donne à son oeuvre une couleur unique et très personnelle, qu’il a su garder jusque dans ses oeuvres les plus novatrices et exploratrices de nouvelles terres musicales.

Pour cet hommage Proxima Centauri invite de nombreux musiciens et ensembles qui l’ont côtoyé à partager la scène du Théâtre des Quatre Saisons pour un concert exceptionnel.

ARTISTES

Proxima Centauri, Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine, Sigma Project, Philippe Mestre, Joël Versavaud, Allison Balcetis, Alfonso Lozano, Ensemble du Pesmd et le Conservatoire de Bordeaux

ŒUVRES DE THIERRY ALLA

Aérienne

Parietal

Digital

Chaman

Ancestral

Abyssal

Marée Nostrum CRÉATION MONDIALE

PARTENAIRES

Théâtre des Quatre Saisons, Orchestre des Symphonistes d’Aquitaine, PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine et le Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux

◗ Entrée libre (sur réservation)

◗ Billetterie en ligne

