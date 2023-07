LE CRI DU CAIRE – Abdullah Miniawy – Peter Corser – Karsten Hopchafel Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 6 février 2024, Gradignan.

LE CRI DU CAIRE – Abdullah Miniawy – Peter Corser – Karsten Hopchafel Mardi 6 février 2024, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

Le saxophoniste Peter Corser et le violoncelliste Karsten Hopchafel créent un écrin musical sur mesure pour porter la voix du jeune poète soufi. Dans ses vers inspirés de la poésie arabe classique, il parle de pauvreté, d’éducation, de religion, de liberté, de justice… un long poème parti du Caire et tourné vers le monde.

« Sa voix, belle à pleurer, se gonfle et s’envole, en une sorte de plainte tripale et lancinante qui oscille entre spoken word et psalmodie soufe, faisant jaillir des geysers d’émotion : sans comprendre l’arabe, on devine l’urgence, la rage, la souffrance, l’amour qui couvent dans ses textes. » Anne Berthod – Télérama

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170

2024-02-06T20:15:00+01:00 – 2024-02-06T21:30:00+01:00

