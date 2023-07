LES BRÈVES – D’après Victor Hugo – Compagnie Provisoire Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 4 février 2024, Gradignan.

LES BRÈVES – D’après Victor Hugo – Compagnie Provisoire Dimanche 4 février 2024, 15h00 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

En 1953, Ray Bradbury publie Fahrenheit 451, un roman d’anticipation qui dépeint une société où les hommes considèrent les livres comme une entrave au bonheur et les brûlent. Mais une résistance s’organise. Des femmes et des hommes apprennent des livres par cœur.

Le metteur en scène Julien Guill a voulu que la troupe s’empare de cet acte de « résistance ». C’est ainsi que chaque interprète de la compagnie a appris et transmet à sa façon un roman de Victor Hugo. Les trois Brèves jouées à la Médiathèque sont inspirées de Quatrevingt-treize, L’homme qui rit et Claude Gueux, des romans qui sont à la fois des récits de vie et de puissants plaidoyers contre les injustices..

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:45:00+01:00

