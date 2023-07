À TABLE ! – D’après Georges Feydeau – Compagnie Provisoire Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 2 février 2024, Gradignan.

À TABLE ! – D’après Georges Feydeau – Compagnie Provisoire Vendredi 2 février 2024, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

Cette pièce a été écrite à partir de quatre textes parmi les plus connus du maître du vaudeville : L’hôtel du libre-échange, Un fil à la patte, Le dindon, et La puce à l’oreille. Pour l’interpréter sur scène, cinq comédiens se donnent la réplique : deux maris, deux femmes, et bien sûr l’amant, les personnages incontournables de Feydeau.

Refusant tout artifice scénique, le metteur en scène de la compagnie, Julien Guill, concentre toute son énergie sur le jeu des acteurs et sur la mécanique d’un texte qui rend hommage à ce théâtre de genre : art du dialogue, empilements de quiproquos et comique de situation sont au service d’une comédie légère et distrayante.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:15:00+01:00 – 2024-02-02T22:15:00+01:00

2024-02-02T20:15:00+01:00 – 2024-02-02T22:15:00+01:00