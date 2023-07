BIRDY – Compagnie Friiix Club Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 26 janvier 2024, Gradignan.

BIRDY – Compagnie Friiix Club Vendredi 26 janvier 2024, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : B 12€ / C 5,5€

Colton grandit dans un contexte familial difficile et pauvre, au Nord-Ouest des États-Unis. Tiraillé par la faim, le jeune garçon commence par fouiller dans les poubelles du voisinage pour se nourrir. Adolescent, il s’introduit chez les gens et dévalise leurs frigos. Puis, il se met à voler des voitures, des bateaux, et même des avions – alors qu’il n’avait jamais pris aucun cours de pilotage ! Digne d’un scénario de film, sa cavale dura près d’une année.

La compagnie Friiix Club s’empare de cette histoire vraie pour en faire un spectacle de marionnettes qui emprunte les codes d’un genre de plus en plus prisé chez les jeunes : le manga.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:15:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

2024-01-26T20:15:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00