LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES – Compagnie Mercimonchou Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 17 janvier 2024, Gradignan.

LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES – Compagnie Mercimonchou Mercredi 17 janvier 2024, 16h00, 17h00 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : C 5,5€

Une pêcheuse affrontant une tempête miniature, une jardinière déployant une forêt de coquelicots dans son tablier, un escargot qui déambule sous un arc-en-ciel… Dans une suite de tableaux sans paroles et pleins de délicatesse, La dignité des gouttelettes explore l’imaginaire aquatique et raconte le lien essentiel de l’eau et du vivant.

Avec ce nouveau spectacle, la compagnie Mercimonchou poursuit son ambition de mêler danse, musique, arts plastiques et marionnettes pour éveiller les jeunes enfants et les mener à la découverte de leurs premières émotions artistiques.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T16:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:30:00+01:00

2024-01-17T17:00:00+01:00 – 2024-01-17T17:30:00+01:00