HARU – Romie Estèves – Jean-Yves Ruf Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 11 janvier 2024, Gradignan.

HARU – Romie Estèves – Jean-Yves Ruf Jeudi 11 janvier 2024, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

Une femme erre sur un tas de débris. Se parlant à elle-même, elle ramasse des objets par terre qu’elle trie, qu’elle assemble. Elle s’appelle Haru. En tout cas, elle pense s’appeler Haru, mais elle n’en est pas certaine. Peu à peu, les fils de sa mémoire se délient et la voix parlée laisse place à la voix chantée.

Très attachée à la démocratisation de l’art lyrique et à la création de nouvelles formes, Romie Estèves puise dans ses multiples talents (d’actrice, de danseuse, de chanteuse) pour produire des spectacles qui visent à interpeller les novices comme les amateurs d’opéra.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:15:00+01:00 – 2024-01-11T21:45:00+01:00

