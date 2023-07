HISTOIRE DU MOINEAU ANVERS (…) – Compagnie Théâtre DOM Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 15 décembre 2023, Gradignan.

HISTOIRE DU MOINEAU ANVERS (…) – Compagnie Théâtre DOM Vendredi 15 décembre, 19h30 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : B 12€ / C 5,5€

Chacun des quatre personnages de cette pièce a une histoire personnelle bien triste. Mais depuis qu’ils sont réunis dans cette vieille maison abandonnée, ils mènent une existence heureuse et paisible. Jusqu’au jour où la discrète mille-pattes met le nez dehors pour retrouver ses petits. Commencent alors d’incroyables, de drôles, d’extraordinaires aventures…

Entre chansons et animations en papiers découpés, les deux comédiens nous plongent dans cette maison à la rencontre de ses habitants et composent une ode à la solidarité et à l’entraide.

En partenariat avec le Festival Sur un petit nuage, Ville de Pessac

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T20:20:00+01:00

