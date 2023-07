MISERICORDIA – Emma Dante Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 12 décembre 2023, Gradignan.

MISERICORDIA – Emma Dante Mardi 12 décembre, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

> SPECTACLE EN SICILIEN // SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Quelque part dans le Sud de l’Italie, Bettina, Nuzza et Anna, trois femmes à la querelle facile, cohabitent dans un appartement misérable. Le jour, elles tricotent. La nuit, elles vendent leurs corps. Mais la rudesse de leur existence semble s’évaporer dès qu’apparaît Arturo, un enfant retardé et plein d’énergie, qu’elles ont recueilli et qu’elles élèvent comme leur propre fils.

Mêlant douceur et brutalité, humour et gravité, Misericordia dresse le portrait de cette famille hors norme et rend hommage à ces femmes et mères.

« Viva Emma ! Avignon s’est levé comme un seul homme, ou plutôt comme une seule femme, pour acclamer la Dante. À 54 ans, l’artiste palermitaine est dans une forme artistique éblouissante. Elle offre avec ce nouveau spectacle une quintessence de son art unique, où s’épousent les traditions les plus archaïques de sa Sicile natale et une modernité du regard. » Fabienne Darge – Le Monde

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:15:00+01:00 – 2023-12-12T21:15:00+01:00

