POÉTIQUES DE L’INSTANT II – Quatuor Voce Dimanche 3 décembre, 17h00 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

Construit autour de ses compositions pour Quatuor, ce second volet met en miroir l’œuvre classique avec des retranscriptions inédites et des créations.

Et Bruno Mantovani signe pour l’occasion son cinquième quatuor, basé sur une note-clé du maître français, avant que la soirée ne s’achève avec les célèbres Quatuor à cordes écrits par Johannes Brahms.

* PROGRAMME :

Maurice Ravel (1875-1937) – Quatuor à Cordes

Bruno Mantovani (*1974) – Quatuor à Cordes n°5

Entracte

Johannes Brahms (1833-1897) – Quatuor à Cordes Op. 51

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T17:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:15:00+01:00

