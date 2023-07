INDISCRÉTION – The Curious Bards Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 29 novembre 2023, Gradignan.

INDISCRÉTION – The Curious Bards Mercredi 29 novembre, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

Depuis bientôt dix ans, The Curious Bards rassemble cinq instrumentistes issus du monde de la musique ancienne, et tous passionnés par les musiques traditionnelles celtes et gaéliques. Fruit de leurs dernières recherches, ce nouveau programme se compose de pièces basées sur des types de danses spécifiques au rythme endiablé, comme les hornpipes très appréciés par Haendel. La mezzo-soprano grecque Ilektra Platiopoulou rejoint également le quintette pour interpréter des chansons et des poésies typiques de cette époque.

« Entre rythmes de danses, mélodies addictives et complaintes d’amour, Ilektra Platiopoulou à la voix puissante et l’expressivité à fleur de peau (…) et The Curious Bards s’en donnent à cœur joie. Le public aussi. » Marie-Aude Roux – Le Monde

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:15:00+01:00 – 2023-11-29T21:30:00+01:00

2023-11-29T20:15:00+01:00 – 2023-11-29T21:30:00+01:00