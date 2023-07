LE VOYAGE DE CLAUDE – Collectif Déluge – Sophie Bataille Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 21 novembre 2023, Gradignan.

LE VOYAGE DE CLAUDE – Collectif Déluge – Sophie Bataille
Mardi 21 novembre, 20h15
Théâtre des Quatre Saisons

À l’origine, l’existence du personnage de Claude ne fut que musique, à travers les partitions tantôt écrites tantôt improvisées du trio de jazz formé par le saxophoniste Maxime Berton, le contrebassiste Thomas Julienne et le batteur Tom Peyron. Seul un poste de radio, véritable quatrième membre du groupe, participait à l’imaginaire de cette aventure.

Désormais rejoints par la dessinatrice et artiste-peintre Sophie Bataille, Le Voyage de Claude est devenu un véritable concert dessiné, destiné à séduire les amoureux du jazz comme le jeune public.

