ÊTRE VIVANT – Johanna Gallard – Compagnie Au fil du vent Dimanche 12 novembre, 17h00 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : B 12€ / C 5,5€

Il y a Saqui, la cheffe du groupe, Ariane, la pipelette, Meije l’hyperactive, Kali l’élégante, Naya la simple d’esprit, Lilith et Mouche, le duo inséparable qui ne tient pas en place, Pollen la rondelette et Alba l’audacieuse. L’équipe de poules entre en scène pour rencontrer le public.

À leurs côtés, il y a Fourmi, une clown folklorique à l’âme sensible. Elle fait en sorte que tout se passe bien pour que les poules puissent délivrer leur message. Elles ont quelque chose à dire, Fourmi en est persuadée. Elle ne sait pas comment cela va se manifester ni à quel moment mais, c’est certain, cela va arriver…

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T17:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

