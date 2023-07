PODE SER & C’EST TOI QU’ON ADORE – Leïla Ka Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 9 novembre 2023, Gradignan.

PODE SER & C’EST TOI QU’ON ADORE – Leïla Ka Jeudi 9 novembre, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

La soirée débutera avec Pode ser la première pièce écrite par Leïla Ka. Ce solo interroge le rapport à soi-même, à l’autre, à la société et propulse la danseuse dans un combat qui n’en finira plus. Après plus de 140 représentations et 5 prix internationaux, la chorégraphe a transmis cette création à la danseuse Anna Tierney.

En revanche, nous la retrouverons sur scène pour le duo C’est toi qu’on adore. Avec la même énergie, les deux interprètes semblent affronter un destin fatal. Elles avancent, résistent, s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à l’épuisement des forces.

Leïla Ka vient de recevoir le prix Révélation chorégraphique des Syndicats de la critique pour saluer un début de carrière plus que prometteur.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:15:00+01:00 – 2023-11-09T21:10:00+01:00

