PARPAING – Nicolas Petisoff – Denis Malard – 114 Cie Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 19 octobre 2023, Gradignan.

PARPAING – Nicolas Petisoff – Denis Malard – 114 Cie Jeudi 19 octobre, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons Tarifs : A 22€ / B 12€ / C 5,5€

« Il m’arrive quelque chose d’improbable. Le jeudi 19 septembre 2017, ma famille biologique me retrouve et je découvre un frère et une sœur. » Sans filtres, Nicolas Petisoff nous livre tout : son enfance de fils unique au sein d’une famille (adoptive) cabossée, la déflagration de la découverte d’une nouvelle identité, et la reconstruction de son être, parpaing après parpaing.

« Nicolas Petisoff convoque son chaos intérieur et l’ordonne, le construit avec une telle précision que cette dentelle de mots provoque irrémédiablement ce que beaucoup viennent chercher au théâtre et dans l’art en général : de l’émotion. » Rodolphe Lubes – La Provence

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:15:00+02:00 – 2023-10-19T21:30:00+02:00

2023-10-19T20:15:00+02:00 – 2023-10-19T21:30:00+02:00