La Soirée des Artistes – Festival MÀD 2023 Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 15 octobre 2023, Gradignan.

Dans le cadre du MÀD, festival des musiques de création de Bordeaux Métropole, du 12 au 18 octobre 2023.

Pour ouvrir la Soirée des Artistes du Festival MÀD, les élèves du Conservatoire de Musique de Gradignan offriront un concert gratuit en extérieur. Instruments à vent et percussions lanceront cette journée sur le parvis de la Médiathèque Jean Vautrin dans le Parc de Mandavit à Gradignan.

INTERFACES explore la relation entre l’homme et la machine dans un contexte musical, et l’influence des nouvelles technologies sur le champ des arts sonores. Avec les œuvres de Demian Rudel Rey, Pia Alvarado et la création mondiale de Sikuri II de Juan Arroyo.

◗ Musiciens

Hilomi Sakaguchi – piano

Marie-Bernadette Charrier – saxophone

Christophe Havel – électronique

Benoit Poly – percussion

Sylvain Millepied – flûte

◗ Programme

– Juan ARROYO – Sikuri II (15’) (CM)

– Pia ALVARADO – Péndulos (8’) (CF)

– Demian RUDEL REY – Parálaksis (15’)

Deux projections collectives plaçant l’auditeur dans un environnement immersif créé par l’artiste plasticien Vincent Ciciliato sur l’œuvre de Juan Arroyo, et rencontre avec le compositeur à la Médiathèque Jean Vautrin de Gradignan.

Depuis près de vingt ans, l’Ensemble Cantus est une figure incontournable de la scène musicale contemporaine en Croatie.

Il a été fondé en 2001 dans le but d’explorer, de découvrir et de présenter des sphères nouvelles et inexplorées de la création musicale.

◗ Musiciens

Berislav Šipuš (chef d’orchestre), Ivan Novinc (premier violon), Tvrtko Pavlin (alto), Jasen Chelfi (violoncelle), Nikša Bobetko (contrebasse), Ana BaInica (flûte), Iva Ledenko (haubois), Danijel MarInović (clarinette), Marko Mihajlović (percussion), Srebrenka Poljak (piano)

◗ Programme

– Helena Skljarov – Mirrors (8′)

– Ivan Josip Skender – 5 croquis (10′)

– Berislav Šipuš – Dick Tracy & the most peculirar case of all, falling in love (11′)

– Silvio ForeIć – Melusine (12′)

Depuis toujours Aline Piboule tient à proposer une expérience au public qui va plus loin que l’idée du concert traditionnel. Mêlant les styles, époques, invitant le public à écouter différemment grâce à des jeux de miroirs, elle affectionne particulièrement les univers qui se croisent, et conçoit des programmes autour de thématiques.

◗ Programme

– Lera Auerbach – Ten Dreams for Piano (1999) (Tempo di marcia et Lento assai)

– Thomas Adès – Darknesse visible (1992)

– Olivier Greif – Codex Domini (1994)

Sous la baguette de Guillaume Bourgogne, plus de 20 musiciennes et musiciens de l’Ensemble MÀD réuni·e·s exceptionnellement pour le Festival MÀD interprèteront les œuvres « Solar » de Kaija Saariaho et « l’Origine du monde » de Hugues Dufourt avec Aline Piboule en soliste.

◗ Programme

– Kaija SAARIAHO – Solar (18′)

– Hugues DUFOURT – l’Origine du monde (20’)

◗ Musiciens

Guillaume Bourgogne – chef d’orchestre

Aline Piboule – piano

Hilomi Sakaguchi – piano

Corinne Landrevie – piano électrique

Sylvain Millepied – flûte

Dominique Descamps – hautbois

Thomas Quinquenel – basson

Marie-Bernadette Charrier – saxophone

Matthieu Gaillard – clarinette

Laurent Dupéré – trompette

Xavier Rachet – trombone

Antoine Dreyfuss – cor

Benoit Poly – percussion

Julien Pelligrini – percussion

Marie Salvat – violon

Céline Carat – violon

Sarah Brayer – alto

Benjamin Carat – violoncelle

Violaine Launay – contrebasse

Marie-Emmanuelle Allant-Dupuy, harpe

Christophe Havel, électronique

◗ Tarif plein : 22€

◗ Tarif abonné·e·s : 12€

◗ Tarif réduit : 5.5€ pour les étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires minima sociaux, famille nombreuse, invalides, étudiants du conservatoire.

Les détenteur·euse·s la carte jeune Bordeaux Métropole et accompagnant·e au tarif abonné·e.

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T20:00:00+02:00

concert spectacle

