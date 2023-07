OUVERTURE DE SAISON Théâtre des Quatre Saisons Gradignan, 26 septembre 2023, Gradignan.

OUVERTURE DE SAISON Mardi 26 septembre, 19h00 Théâtre des Quatre Saisons Gratuit sur réservation

Après un temps de présentation dans l’auditorium, vous serez invités à vous balader, en petits groupes, dans les différents espaces du Théâtre, mais aussi dans la prairie attenante, pour découvrir l’univers artistique de quelques compagnies invitées cette année.

En guise d’amuse-bouche, chaque artiste proposera des petites formes ou des extraits de spectacle d’une dizaine de minutes pour attiser votre curiosité et vous donner un aperçu de la programmation à venir.

Nous nous retrouverons tous dans le hall du Théâtre autour d’un verre, qui donnera offciellement le coup d’envoi de la 35ème saison du Théâtre de la Ville de Gradignan !

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan 33170 Moulineau Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 89 98 23 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie-t4s@ville-gradignan.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.t4saisons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:00:00+02:00

