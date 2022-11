IN C / 20 SONNEURS Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

IN C / 20 SONNEURS Théâtre des Quatre Saisons, 2 juin 2023, Gradignan. IN C / 20 SONNEURS Vendredi 2 juin 2023, 20h15 Théâtre des Quatre Saisons

Tarif plein : 20€ / Abonné : 10€ / Réduit et Carte Jeune : 5€

Le joueur de cornemuse Erwan Keravec nous invite à le rejoindre dans la prairie de Mandavit pour un spectacle musical immersif inédit, autour de l’œuvre-phare de Terry Riley. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Moulineau Gradignan 33170 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 56 89 98 23 https://www.t4saisons.com Erwan Keravec a réuni un « bagad » (autrement dit, un vaste ensemble instrumental typique de la musique traditionnelle bretonne) pas tout à fait comme les autres. Cet ensemble de vingt sonneurs mêlant cornemuses, binious et autres bombardes, réinterprète la pièce la plus connue de Terry Riley, IN C.

En plus du travail d’adaptation effectué sur la partition originale, le compositeur breton a choisi d’installer tous les musiciens en cercle autour du public, afn que chaque auditeur puisse ressentir toute la puissance de cette performance musicale.

